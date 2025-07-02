Тендер на капремонт детского сада объявили в Дмитрове

В здании дошкольного отделения гимназии «Логос» в Дмитровском округе планируют провести капитальный ремонт. О тендере объявила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт и оснащение здания необходимым оборудованием.

Общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, составляет почти две тысячи квадратных метров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Завершить работы планируется в следующем году.