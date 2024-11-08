Тендер на капремонт детского сада объявили в Чехове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада № 17 объявили в Чехове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования.
Отмечается, что работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
Завершить все работы планируется в 2025 году.
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