Тендер на капремонт детского сада объявили в Чехове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада № 17 объявили в Чехове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования.

Отмечается, что работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Завершить все работы планируется в 2025 году.