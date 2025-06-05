Тендер на капремонт детского сада объявили в Балашихе

В Подмосковье стартовал электронный конкурс на проведение капремонта и оснащение дошкольного отделения № 5 МБОУ «Гимназия № 9» в микрорайоне Купавна в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.