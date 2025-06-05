Тендер на капремонт детского сада объявили в Балашихе

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

В Подмосковье стартовал электронный конкурс на проведение капремонта и оснащение дошкольного отделения № 5 МБОУ «Гимназия № 9» в микрорайоне Купавна в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Закупка размещена в Единой информационной системе. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт и поставку оборудования для здания площадью 1247,5 квадратных метра.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование выделяет Подмосковье.

Завершить все работы планируют в следующем году.

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