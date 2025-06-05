Тендер на капремонт детского сада объявили в Балашихе

В Подмосковье стартовал электронный конкурс на проведение капремонта и оснащение дошкольного отделения № 5 МБОУ «Гимназия № 9» в микрорайоне Купавна в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Закупка размещена в Единой информационной системе. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт и поставку оборудования для здания площадью 1247,5 квадратных метра.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование выделяет Подмосковье.
Завершить все работы планируют в следующем году.
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте