Тендер на капремонт детского сада № 7 объявили в Домодедове
Детский сад в микрорайоне Западном в Домодедове капитально отремонтируют в 2025 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания подготовит проект, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.
Детский сад № 7 находится на Рабочей улице в микрорайоне Западном. Здание построили в 1966 году, его площадь превышает 2,6 тысячи квадратных метров.
Работы проведут за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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