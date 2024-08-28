Тендер на капремонт детского сада № 7 объявили в Домодедове

Фото: Медиаархив Подмосковья

Детский сад в микрорайоне Западном в Домодедове капитально отремонтируют в 2025 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания подготовит проект, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Детский сад № 7 находится на Рабочей улице в микрорайоне Западном. Здание построили в 1966 году, его площадь превышает 2,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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