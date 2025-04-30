Тендер на капремонт детского сада № 4 объявили в Химках

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада комбинированного вида № 4 в городском округе Химки Московской области», — сказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ в здании 1950 года постройки площадью 1127,6 квадратных метра. Оно находится на улице Чапаева в Химках.
Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья. Завершить работы планируют к 2026 году.
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