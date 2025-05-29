Тендер на капремонт детского сада на улице Космонавтов объявили в Серпухове

В Серпухове начался прием заявок на капитальный ремонт отделения школы №16. Тендер опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен подготовить проектную и рабочую документацию, провести ремонт и поставить современное оборудование для обновленного дошкольного отделения.

Преображение ожидает здание на улице Космонавтов, построенное в 1985 году, площадью почти три тысячи квадратных метров.

Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Все работы должны быть завершены в следующем году.