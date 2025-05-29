Тендер на капремонт детского сада на улице Космонавтов объявили в Серпухове
В Серпухове начался прием заявок на капитальный ремонт отделения школы №16. Тендер опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик должен подготовить проектную и рабочую документацию, провести ремонт и поставить современное оборудование для обновленного дошкольного отделения.
Преображение ожидает здание на улице Космонавтов, построенное в 1985 году, площадью почти три тысячи квадратных метров.
Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.
Все работы должны быть завершены в следующем году.
Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая
США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России
Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте