Тендер на капремонт детского сада на улице Чапаева объявили в Старой Купавне

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

В Богородском округе начался электронный конкурс на капитальный ремонт детского сада в центре образования № 25. Заявки принимают через Единую информационную систему закупок.

Подрядчик выполнит комплекс работ в здании площадью 1859,4 квадратных метра на улице Чапаева в Старой Купавне. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.

Завершить ремонтные работы планируют к 2026 году. Обновленный детский сад сможет принять более 200 воспитанников.

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