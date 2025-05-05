Тендер на капремонт детского сада на улице Чапаева объявили в Старой Купавне

В Богородском округе начался электронный конкурс на капитальный ремонт детского сада в центре образования № 25. Заявки принимают через Единую информационную систему закупок .

Подрядчик выполнит комплекс работ в здании площадью 1859,4 квадратных метра на улице Чапаева в Старой Купавне. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.

Завершить ремонтные работы планируют к 2026 году. Обновленный детский сад сможет принять более 200 воспитанников.