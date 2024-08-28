Тендер на капремонт детского сада на Станционной улице объявили в Мытищах

Детский сад на Станционной улице в Мытищах капитально отремонтируют к 2025 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, отремонтирует здание и поставит туда оборудование.

Площадь здания превышает 1,1 тысячи квадратных метров, его построили в 1993 году. Ремонт проведут за счет муниципального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».