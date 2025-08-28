Тендер на капремонт детского сада на Пролетарской улице объявили в Истре

В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении капитального ремонта детского сада № 22 в Истре. Конкурс пройдет в электронной форме.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной документации, а также сделать капитальный ремонт здания на Пролетарской улице и поставить необходимое оборудование.

Объект площадью более трех тысяч квадратных метров обновят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Все работы планируют завершить в следующем году.