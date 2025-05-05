Тендер на капремонт больницы объявили в Красногорске

В Красногорске планируют капитально отремонтировать больницу. Извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, а затем подготовить всю необходимую документацию для проведения капитального ремонта. После этого специалисты смогут приступить к работам в здании, площадь которого составляет почти 33 тысячи квадратных метров.
Их проведут по государственной программе за счет средств бюджета Московской области.
Согласно плану, ремонт больницы в Красногорске планируют полностью завершить в 2028 году.
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