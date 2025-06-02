Тендер на капремонт больницы объявили в Долгопрудном

В Долгопрудном планируют провести капитальный ремонт в больнице. Сообщение об открытом конкурсе на выполнение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию, а затем провести ремонт в здании площадью почти семь тысяч квадратных метров, расположенном на улице Павлова.

Работы проведут за счет средств бюджета Подмосковья. Их выполнят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Согласно плану, капитальный ремонт медицинского учреждения завершат в 2028 году.