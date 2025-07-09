Тендер на капремонт аграрного техникума объявили в Волоколамске

В Единой информационной системе в сфере закупок разместили извещение о тендере на капитальный ремонт Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Конкурс проведут в электронном виде.

Подрядчик осуществит все необходимые инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и сделает капитальный ремонт здания. Кроме того, ему предстоит оснастить учебный корпус современным оборудованием, необходимым для образовательного процесса.

Общая площадь здания, подлежащего ремонту, превышает 6,5 тысячи квадратных метров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Согласно плану, работы должны быть завершены в следующем году.