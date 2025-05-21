Тендер на капремонт 6 участков теплосети объявили в Электростали
В Электростали планируют провести капитальный ремонт участков тепловых сетей. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали сообщение об открытом конкурсе.
Подрядчик выполнит инженерные изыскания, разработает документацию, а затем отремонтирует шесть участков тепловых сетей разного диаметра общей длиной более километра.
Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и Электростали.
Конкурс пройдет в электронном формате.
Согласно плану, капитальный ремонт тепловых сетей завершат в следующем году.