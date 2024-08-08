Тендер на капитальный ремонт теплосетей объявили в Лотошине

Конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей объявили в городском округе Лотошино. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания и капитально отремонтировать тепловые сети от котельной № 4 на улице Спортивной, 9 в Лотошине.

В 2025 году планируется отремонтировать 516 метров сетей теплоснабжения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».