Тендер на капитальный ремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участков теплосетей объявили в Лосино-Петровском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также организовать сам капитальный ремонт участка теплосетей от ТК на улице Гоголя до ТК ЦТП № 1. Общая протяженность объекта достигает 1081 метра.

Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. Завершить все работы планируют в 2026 году.