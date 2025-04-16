Тендер на капитальный ремонт стационара больницы объявили в Клину

В Клину планируют отремонтировать стационар больницы. Конкурс на проведение работ объявили в электронной форме.
Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить необходимую проектную и рабочую документацию, а затем капитально отремонтировать здание стационара Клинской больнице на улице Победы. Общая площадь помещений составляет более 5,5 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья.
Ремонт планируют полностью завершить в следующем году.
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