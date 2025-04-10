Тендер на капитальный ремонт стационара больницы объявили в Раменском
Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание стационара на улице Махова. Общая площадь здания составляет 4,9 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их завершат в этом году.
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