Тендер на капитальный ремонт стационара больницы объявили в Раменском

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

Больницу на улице Махова в Раменском капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание стационара на улице Махова. Общая площадь здания составляет 4,9 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их завершат в этом году.

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