Тендер на капитальный ремонт стадиона объявили в Павловском Посаде

Стадион «Филимоновский» в Павловском Посаде капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Стадион находится на улице 1 Мая в павловском Посаде. Специалисты приведут в порядок спортивный павильон площадью 90,2 квадратных метра, хоккейную площадку площадью 1,8 тысячи квадратных метров, а также волейбольную площадку, футбольное поле и тир.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.