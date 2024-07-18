Тендер на капитальный ремонт школы №17 объявили в Серпухове

Госзакупку на поиск подрядчика для капитального ремонта школы № 17 объявили в Серпухове . Работы завершат в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает три тысячи квадратных метров. Его построили в 1964 году.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

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