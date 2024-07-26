Тендер на капитальный ремонт школы №15 объявили в Подольске

Фото: Медиаархив Московской области

Тендер на капитальный ремонт школы № 15 имени Сабанеева объявили в Подольске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проект, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает 3,9 тысячи квадратных метров. Его построили в 1962 году.

Учреждение приведут в порядок по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. За счет регионального бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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