Тендер на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт здания и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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