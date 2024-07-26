Тендер на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове
Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт здания и установить новое оборудование.
Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их необходимо в 2025 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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