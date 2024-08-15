Тендер на капитальный ремонт школы № 14 объявили в Коломне

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 14 объявили в Коломне. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить работы по капитальному ремонту и установить новое оборудование.

Напомним, работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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