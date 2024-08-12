Тендер на капитальный ремонт школы № 13 объявили в Электростали
Школу № 13 капитально отремонтируют в Электростали в 2025 году. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтирует корпус № 2 и поставит туда необходимое оборудование. Площадь работ превысит 3,1 тысячи квадратных метров.
Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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