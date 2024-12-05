Тендер на капитальный ремонт семейного центра объявили в Дмитрове

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и отремонтирует здание семейного центра на улице Подлипичье в Дмитрове.
Площадь двухэтажного здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Его построили в 1973 году.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.
Еще 2 тысячи дефектов устранили на дорогах Подмосковья с 1 декабря
Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Реутове
Турнир по дзюдо к 83-летию битвы под Москвой пройдет в Лобне 14 декабря
Выставку художника из Мытищ Виктора Попкова открыли в Третьяковской галерее
Школу и детский сад на Угрешской улице в Дзержинском откроют в 2025 году
Глава Реутова обсудил с жителями реконструкцию сквера на улице Ленина
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