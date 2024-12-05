Тендер на капитальный ремонт семейного центра объявили в Дмитрове

Семейный центр «Дмитровский» капитально отремонтируют в Подмосковье. Госзакупку на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и отремонтирует здание семейного центра на улице Подлипичье в Дмитрове.

Площадь двухэтажного здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Его построили в 1973 году.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.