Тендер на капитальный ремонт музыкальной школы объявили в Красногорске

Конкурс в электронной форме на капремонт детской музыкальной школы объявили в Красногорске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Наседкина и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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