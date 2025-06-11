Тендер на капитальный ремонт музыкальной школы объявили в Коломне

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детской музыкальной школы объявили в Коломне. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить сам капитальный ремонт, а также установить новое оборудование. Общая площадь здания превышает 3,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.