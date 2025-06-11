Тендер на капитальный ремонт музыкальной школы объявили в Коломне

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить сам капитальный ремонт, а также установить новое оборудование. Общая площадь здания превышает 3,6 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.
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