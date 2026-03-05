Тендер на капитальный ремонт моста объявили в Подольске

В Московской области объявили открытый конкурс в электронной форме на завершение капитального ремонта моста через реку Пахру. Он находится на автомобильной дороге Дубровицы — Щапово возле деревни Кутьино в городском округе Подольск.

В региональном Комитете по конкурентной политике отметили, что информацию о проведении тендера разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на мосту протяженностью свыше 82 метров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Подмосковья.

Завершить работы на объекте планируют в следующем году.