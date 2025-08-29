Тендер на капитальный ремонт моста через Клязьму объявили в Щелкове

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о проведении конкурса в электронной форме на капитальный ремонт моста через реку Клязьму. Объект расположен в Щелкове.

Извещение о тендере уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок автомобильной дороги с мостом общей протяженностью свыше 211 метров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при финансировании из бюджета Московской области.

Полное завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.