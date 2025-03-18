Тендер на капитальный ремонт культурного центра объявили в Кашире

Конкурс в электронной форме на проведение капитального ремонта Центра культурных инициатив объявили в Кашире. Извещение о тендере во вторник, 18 марта, опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, а затем провести капитальный ремонт двухэтажного здания 1957 года постройки и поставить необходимое оборудование.
Площадь Центра культурных инициатив составляет 809 квадратных метров.
Работы проведут по государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья. Ремонт планируют завершить в следующем году.
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