Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в поселке Любучаны

В муниципальном округе Чехов планируют капитально отремонтировать котельную №26, расположенную в поселке Любучаны на Заводской улице. Для проведения работ уже объявили открытый конкурс в электронной форме.

Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что извещение о тендере разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ — от инженерных изысканий и подготовки проектной документации до самого капитального ремонта объекта теплоснабжения.

Речь идет о модернизации котельной мощностью почти 18 мегаватт, которая обеспечивает теплом жителей и социальные объекты поселка.

Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы по развитию инженерной инфраструктуры, повышению энергоэффективности и совершенствованию системы обращения с отходами. Средства на реализацию проекта выделят из бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Чехов.

Завершить капитальный ремонт котельной планируют в 2027 году.