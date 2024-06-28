Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить реконструкцию объекта.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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