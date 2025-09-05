Тендер на капитальный ремонт Ильинской школы объявили в Домодедове
Ильинскую школу имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в селе Лобаново капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание школы на Знаменской улице с поставкой всего необходимого оборудования.
Площадь здания составляет более тысячи квадратных метров.
Работы проведут по государственной программе за счет регионального бюджета и завершат в 2026 году.