Тендер на капитальный ремонт Ильинской школы объявили в Домодедове

Ильинскую школу имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в селе Лобаново капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание школы на Знаменской улице с поставкой всего необходимого оборудования.

Площадь здания составляет более тысячи квадратных метров.

Работы проведут по государственной программе за счет регионального бюджета и завершат в 2026 году.