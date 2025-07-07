Тендер на капитальный ремонт хоровой школы объявили в Дубне

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектуню документацию, организовать сам капитальный ремонт, а также установить современное оборудование. Площадь объекта составляет 1,07 квадратных метров.
Все работы будут осуществляться по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.
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