Тендер на капитальный ремонт хоровой школы объявили в Дубне

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детской хоровой школы для мальчиков и юношей объявили в Дубне. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектуню документацию, организовать сам капитальный ремонт, а также установить современное оборудование. Площадь объекта составляет 1,07 квадратных метров.

Все работы будут осуществляться по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.