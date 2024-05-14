Тендер на капитальный ремонт гимназии № 23 объявили в Химках | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 18:20 Тендер на капитальный ремонт гимназии № 23 объявили в Химках Unsplash

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Конкурс в электронной форме по капитальному ремонту гимназии № 23 объявили в Химках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные, ремонтные и обследовательские работы, а также провести благоустройство территории.

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Работы необходимо завершить к сентябрю 2025 года.

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