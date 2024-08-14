Тендер на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе

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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе. Соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и непосредственно самим ремонтом здания.

Согласно проекту, работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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