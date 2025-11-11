Тендер на капитальный ремонт дороги объявили в Серпухове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт Борисовского шоссе объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить ремонт дороги «Серпухов — Данки — Турово». Согласно проекту, в округе обновят более 1,5 километра асфальтового покрытия.

Работы проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», они будут финансируются за счет средств бюджета Московской области. Полностью обновить участок дороги необходимо в 2027 году.