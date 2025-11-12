Тендер на капитальный ремонт дороги «Большое Прокошево» объявили в Дмитрове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт автодороги «Большое Прокошево» объявили в Дмитрове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать участок дороги протяженностью почти километр.

В Комитете по конкурентной политике Подмосковья уточнили, что работы организуют по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить ремонт необходимо в 2026 году.