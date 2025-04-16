Тендер на капитальный ремонт Дома культуры объявили в Звездном Городке

В Звездном Городке объявили открытый конкурс на проведение капитального ремонта Дома культуры. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Согласно плану, подрядчик выполнит инженерные изыскания, подготовит рабочие и проектные документы, а затем отремонтирует трехэтажное здание площадью почти пять квадратных метров. Кроме того, он поставит все необходимое оборудование.
Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их финансирование осуществят за счет средств Подмосковья.
Капитальный ремонт дома культуры завершат в следующем году.
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