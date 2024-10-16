Тендер на капитальный ремонт детского сада объявили в Чехове

Детский сад на улице Ильича в Чехове капитально отремонтируют к 2025 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимые документы, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Работы проведут за счет регионального бюджета по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Площадь здания превышает 883 квадратных метра, работы завершат в 2025 году.

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