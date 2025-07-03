Тендер на капитальный ремонт детского сада №20 объявили в Королеве
На портале госзакупок опубликовали тендер на комплексное обновление дошкольного отделения средней школы № 5 в Королеве. Конкурс проведут в электронной форме.
Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от проектной документации до поставки необходимого оборудования в здание детского сада №20 площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров.
Победителю конкурса предстоит заняться не только капитальным ремонтом, но и провести инженерные изыскания на объекте, расположенном на проспекте Королева.
Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Средства выделят из бюджета Московской области.
Согласно плану, все работы должны быть завершены в 2026 году.