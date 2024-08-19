Тендер на капитальный ремонт детского сада № 3 объявили в Лосино-Петровском

Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области сообщила, что начались поиски подрядчиков на капитальный ремонт детских садов в Егорьевском, Красногорском, Наро-Фоминском и Лосино-Петровском городских округах. Исполнители должны сдать объекты в 2025 году.

Четыре дошкольных учреждения обновят в микрорайоне города Егорьевск, микрорайоне Райцентра Красногорска, в Апрелевке Наро-Фоминского округа и на улице Гоголя в Лосино-Петровском.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале автоматизированной системы управления закупками. Заявки на участие в аукционах в Красногорском, Наро-Фоминском и Лосино-Петровском округах принимают до 28 августа, в Егорьевске — до 30 августа. Работы проведут за счет средств бюджета Подмосковья в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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