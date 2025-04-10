Тендер на капитальный ремонт больницы объявили в Коломне

Больницу на улице Ленина в Коломне планируют капитально отремонтировать. Извещение о конкурсе на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева пояснила, что тендер объявили в электронной форме.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить все необходимые документы и отремонтировать здание медицинского учреждения 1985 года постройки площадью более пяти тысяч квадратных метров.
Работы проведут за счет средств бюджета Подмосковья. Их планируют завершить уже в этом году.
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