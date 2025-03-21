Тендер на капитальный ремонт 250 метров теплосетей объявили в Шатуре

В Шатуре планируют провести капитальный ремонт участков теплосетей. Извещение о конкурсе в электронной форме появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить необходимую документацию, отремонтировать наружные теплосети длиной 250 метров и диаметром 219 миллиметров.

Кроме того, план работ предусматривает поставку необходимого оборудования.

Проект реализуют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и округа.

Работы завершат уже в этом году.