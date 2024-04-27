Тендер на благоустройство зоны отдыха объявили в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:36 Тендер на благоустройство зоны отдыха объявили в Химках Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству зоны для досуга и отдыха в сквере им. М. Рубцовой объявили Химках. Победитель тендера должен будет полностью завершить работы в августе 2024 года.

Извещение о проведении электронной закупки размещено на портале ЕАСУЗ. Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ по устройству дорожек и тротуаров, установить фонари, произвести комплексное обустройство площадок под скейт-боул, памп-трек. Кроме того, будет необходимо провести озеленение территории и установить информационные стенды.

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Начальная (максимальная) центра контракта превысила 32 миллиона рублей. Компании, желающие принять участие в торгах, должны подать заявки не позднее 13 мая.

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