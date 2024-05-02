Тендер на благоустройство улицы 15 лет Комсомола объявили в Истре | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:00 Тендер на благоустройство улицы 15 лет Комсомола объявили в Истре Медиаархив Подмосковья

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Восстановительные работы от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники планируется провести в Истре. О тендере сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству территории, включающие замену тротуарной плитки, бортовых камней. Понадобится сделать ремонт резинового покрытия, наружного освещения и фонтана, установить парковочные столбики.

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Работы оплатят из бюджета городского округа Истра. Срок окончания работ — 30 ноября.

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