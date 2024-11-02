Тендер на благоустройство Центральной улицы объявили в Дубне

Центральную улицу благоустроят в Дубне в 2025 году. Извещение о проведении тендера на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик подготовит территорию, проедет демонтажные работы, благоустроит и озеленит улицу, а также обновит дорожное покрытие.

Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.