Тендер на благоустройство Центральной улицы объявили в Дубне

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик подготовит территорию, проедет демонтажные работы, благоустроит и озеленит улицу, а также обновит дорожное покрытие.
Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
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