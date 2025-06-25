Тендер на благоустройство центральной площади объявили в Истре

В Истре продолжается масштабная работа по созданию единой системы общественных пространств. Конкурс на благоустройство исторической части города объявили в электронной форме.

Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках проекта планируется преобразить территорию площадью 1,28 гектара, включая центральную площадь перед зданием администрации и прилегающие общественные пространства.

Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при финансовой поддержке федерального, областного и местного бюджетов.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по созданию удобной и эстетичной городской среды, которая станет новым центром притяжения для жителей и гостей округа.

Завершение работ запланировано на 2026 год.