Тендер на благоустройство центрального парка объявили в Лобне

Конкурс в электронной форме на создание зоны сезонного катка в центральном парке объявили в Лобне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику нужно выполнить благоустройство центрального парка, а именно — создать зону сезонного катка. Площадка для работ находится в границах улиц Ленина, Промышленной и Некрасова.
Благоустройство выполнят в рамках проекта «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и Лобни.
Закончить работы нужно в 2025 году.
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