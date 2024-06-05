Тендер на благоустройство сквера у ж/д станции Белые Столбы объявили в Домодедове

Фото: Медиаархив Московской области

Сквер у железнодорожной станции Белые Столбы благоустроят в Домодедове. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, сквер обустроят в микрорайоне Белые Столбы на улице Кирова по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Подрядчик установит скамейки и урны, оубстроит систему освещения и видеонаблюдение, отремонтирует памятник и проведет озеленение.

Работы проведут за счет муниципального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии новых детских площадок в этом году. В планах — установить почти 700 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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