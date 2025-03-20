Тендер на благоустройство сквера объявили в Воскресенске

Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию сквера, выполнить инженерные изыскания и благоустроить парковую зону. Работы будут осуществляться по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
Ожидается, что сквер благоустроят в 2025 году.
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